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У Німеччині почали розслідувати факт візиту екс-депутата до окупованого Криму

У Німеччині почали розслідувати факт візиту екс-депутата до окупованого Криму
У німецькій прокуратурі було ініційовано проведення розслідування стосовно колишнього депутата Бундестагу Йорга Таусса у зв’язку з тим, що він опікувався організацією групового візиту на територію окупованого Кримського півострова, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.

Відповідну інформацію оприлюднив керівник Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін. Він зазначив, що дії німецького політика, який організував поїздку до окупованого Росією Криму, є злочином і «нині німецький екс-депутат Таусс переконався на собі в цьому». За даними німецьких ЗМІ, прокуратура міста Карлсруе почала розслідувати ймовірне порушення Йоргом Тауссом запроваджених Європейським Союзом санкційних обмежень, до яких Брюссель вдався після анексії Криму. Сам німецький політик також підтвердив журналістам, що щодо нього ведеться розслідування. Йорг Таусс також розповів, що минулого тижня до його квартири приходили з обшуком співробітники правоохоронних органів.

Нагадаємо, раніше СБУ внесла до переліку осіб, яким забороняється в’їзд до України, екс-депутата Бундестагу Віллі Віммера, який відвідував анексований Росією Крим.
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