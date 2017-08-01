Організатори Євробачення зробили висновки після скандалу з Самойловою і змінили правила конкурсу

У Європейській мовній спілці взяли до відома проблему, що виникла в 2017 році довкола Євробачення та конкурсантки від Росії Юлії Самойлової, і в зв’язку з цим змінили деякі правила, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Слід зазначити, що Служба безпеки України заборонила напередодні російській співачці Юлії Самойловій в’їзд на територію Україну через те, що вона порушила українське законодавство, відвідуючи анексований Кримський півострів з концертом. У Європі звучали неоднозначні коментарі з цього приводу, однак на майбутнє організатори міжнародного пісенного конкурси вирішили внести окремі корективи до регламенту проведення Євробачення. Зокрема, відтепер національні мовники, які і опікуються організацією конкурсу та вибором конкурсантів в кожній країні, зобов’язані не включати до переліку конкурсної делегації тих осіб, які мають окремі обмеження щодо в’їзду до країни-господарки Євробачення.
Крім того, до складу журі не можуть бути включені особи, які тим чи іншим чином пов’язані з учасниками конкурси чи мають особисті інтереси. Також ЄМС залишає за собою право передати організацію конкурсу іншому мовнику, якщо обраний мовник не виконує належним чином підготовку до Євробачення згідно з попередньо затвердженим графіком.