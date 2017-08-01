Експерт назвав трюк, який може використати Трамп щоб не підписувати закон про санкції



Політичний оглядач Ігор Ейдман на персональній сторінці в соціальній мережі пояснює, які аргументи на користь того, щоб не підписувати закон про санкції може використати американський президент



Так, блогер нагадує, що обидві палати американського парламенту проголосували за білль, який передбачає запровадження санкцій проти Російської Федерації, Ірану та Північної Кореї. Господар Білого дому шукає приводи для того, щоб не підписувати закон, але у нього обмаль простору для маневру. І раптом з’являється аргумент, який дозволить йому не ставити підпис під біллем.



Так, соратники головного путінського друга в Німеччині – Герхарда Шредера – розвернули надзвичайну активність. Очільник німецького МЗС Габріель та міністерства економіки Ципріс кидають «рятівне коло» для Трампа – вони критикують законопроект і називають його таким, що порушує міжнародне право. Таким чином американський президент отримує шанс заветувати закон не через те, що він «прокремлівський», а через те, що потрібно додатково проконсультуватись із європейськими партнерами. Цікаво, чи скористається Трамп цим шансом? – зауважує політолог.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Супрун заявила о страшной находке в одной из больниц Днепра

Срочно: Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції Політичний оглядач Ігор Ейдман на персональній сторінці в соціальній мережі пояснює, які аргументи на користь того, щоб не підписувати закон про санкції може використати американський президент Дональд Трамп , - інформує новинний портал replyua.net.Так, блогер нагадує, що обидві палати американського парламенту проголосували за білль, який передбачає запровадження санкцій проти Російської Федерації, Ірану та Північної Кореї. Господар Білого дому шукає приводи для того, щоб не підписувати закон, але у нього обмаль простору для маневру. І раптом з’являється аргумент, який дозволить йому не ставити підпис під біллем.Так, соратники головного путінського друга в Німеччині – Герхарда Шредера – розвернули надзвичайну активність. Очільник німецького МЗС Габріель та міністерства економіки Ципріс кидають «рятівне коло» для Трампа – вони критикують законопроект і називають його таким, що порушує міжнародне право. Таким чином американський президент отримує шанс заветувати закон не через те, що він «прокремлівський», а через те, що потрібно додатково проконсультуватись із європейськими партнерами. Цікаво, чи скористається Трамп цим шансом? – зауважує політолог.