Наслідки Brexit: європейські міста змагаються за органи ЄС, які мають полишити Лондон

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Вихід Великобританії з Європейського Союзу несе за собою значні зміни для країн ЄС, одна з яких стосується місця функціонування окремих структурних органів Євросоюзу, які донині працювали в британській столиці. Що відомо з цього приводу розповість replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.До березня 2019 року з Лондона мають перебратися Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) та Рада з європейського банківського нагляду (ЕВА). Наразі про бажання приймати на своїй території зазначені органи висловили бажання 23 міста країн ЄС. Відповідну інформацію оприлюднила в вівторок, 1 серпня, Рада Європейського Союзу. Серед міст, які прагнуть прийняти ЕМА, зокрема, Амстердам, Барселона, Лілль, Афіни, Бонн, Братислава, Брюссель, Бухарест, Копенгаген, Дублін, Гельсінкі, Мілан, Порту, Софія, Стокгольм, Відень, Варшава, Загреб та невказане місто на Мальті. Однак у цьому поєдинку лідерами керівництва ЄС наразі є саме перші три населені пункти. За право прийняти на своїй території ЕВА змагаються Франкфурт-на-Майні, Париж, Люксембург, Брюссель, Дублін, Варшава та Відень, але саме перше німецьке місто є наразі фаворитом.Переможця визначить двоетапне голосування спочатку Єврокомісії, а потім країн Європейського Союзу, які обиратимуть свою трійку лідерів, розподіляючи відповідно між ними від 3 до 1 балів.