После Brexit граждане ЕС не смогут спокойно въезжать в Великобританию

По информации Deutsche Welle, накануне официальный представитель главы британского правительства Терезы Мэй заявил, что после Brexit будет отменено действие временного сохранения права на свободный въезд граждан ЕС на работу, передает replyua.net. В том числе, в тексте сообщения отмечается, что прекращение такой свободы граждан намечено на март 2019 года. Согласно сообщению из Дауинг-стрит, после того, как Соединенное Королевство официально перестанет быть членом Евросоюза, начнется действие новых правил и новой процедуры регистрации для иммигрантов из стран ЕС, что «предусматривает вероятность переходного решения в том или ином виде на период после Brexit».
Как известно, в Европейском союзе продолжается действие свободы перемещения трудовых мигрантов, которой предусмотрена возможность беспрепятственного перемещения и проживания наемных работников в рамках Евросоюза.
Тем временем, согласно опросу, проведенному журналистами британского издания The Guardian, у шести из десяти британцев есть желание сохранить право на сохранение своего гражданства в ЕС, а также на свободу путешествия в пределах ЕС.