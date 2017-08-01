валюта
СпецтемаПредставление с Саакашвили уходит на второй план по сравнению с двумя другими тревожным новостями с Юга Украины, – политолог

После Brexit граждане ЕС не смогут спокойно въезжать в Великобританию

После Brexit граждане ЕС не смогут спокойно въезжать в Великобританию
По информации Deutsche Welle, накануне официальный представитель главы британского правительства Терезы Мэй заявил, что после Brexit будет отменено действие временного сохранения права на свободный въезд граждан ЕС на работу, передает replyua.net. В том числе, в тексте сообщения отмечается, что прекращение такой свободы граждан намечено на март 2019 года. Согласно сообщению из Дауинг-стрит, после того, как Соединенное Королевство официально перестанет быть членом Евросоюза, начнется действие новых правил и новой процедуры регистрации для иммигрантов из стран ЕС, что «предусматривает вероятность переходного решения в том или ином виде на период после Brexit».

Как известно, в Европейском союзе продолжается действие свободы перемещения трудовых мигрантов, которой предусмотрена возможность беспрепятственного перемещения и проживания наемных работников в рамках Евросоюза.

Тем временем, согласно опросу, проведенному журналистами британского издания The Guardian, у шести из десяти британцев есть желание сохранить право на сохранение своего гражданства в ЕС, а также на свободу путешествия в пределах ЕС.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Синоптик: готовьтесь к погодным сюрпризам, - наступают самые «злые» дни

Срочно: Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції
Важное за сутки
31 июл 2017
6400

Синоптик: готовьтесь к погодным сюрпризам, - наступают самые «злые» дни

С завтрашнего дня, с 1 августа, в Украину придет аномальная жара, которая распространится на все регионы страны. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке украинцев предупредила

31 июл 2017
5554

Журналист: Путин открыл путь для любителей «русского мира» из Украины

Павел Бондаренко, украинский журналист, на своей странице в Фейсбуке написал о том, что для украинцев, которые любят «русский мир», Путин открыл путь, подписав указ об упрощении получения гражданства

Последние новости

NYT: Россия уже почувствовала весь негатив политики Путина

После Brexit граждане ЕС не смогут спокойно въезжать в Великобританию

Дипломат: искандеры в этот раз будут уже плакать…

Возмущенные парковщики в Киеве перекрыли Крещатик

Новые санкции США могут обвалить рубль и спровоцировать инфляцию в России – эксперты

После нового пакета санкций против России, Трамп пойдет на поставки вооружений Украине, – Березовец

Експерт навів шокуючі факти про енергозалежність України від Росії

Шкиряк: кто-то желает паспорт Мордора? Вперед!

Блогер: ценителям «встающей с колен» можно порадоваться, Путин поставил свой автограф еще под одним архиважным решением

Аваков пропонує позбавляти українського громадянства кожного, хто отримає російський паспорт

«Голый» комбинезон Лолиты взорвал соцсети

Эксперт: в Белом доме понятия не имеют, что такое Украина

Трамп підписав закон про нові санкції проти РФ

Необычное приложение бьет все рекорды популярности в Интернете

Дипломат: в перспективе 2-3 лет Украина имеет все шансы привлечь в бюджет миллиарды от Соглашения о свободной торговли с Канадой

Габриэль заявил, что Трамп не подпишет документ о санкциях против РФ, но президент США уже это сделал!

Україна закупить у США 700 тисяч тон антрацитового вугілля

Вашингтон рассматривает несколько сценариев ответа на санкции России

Бирюков: вся суть нашего общества, наших «экспертов» – в 250 тоннах херсонских арбузов

В первый день августа стремительно растут цены на нефть

 Новости за день