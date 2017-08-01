У Пентагоні стурбовані придбанням Туреччиною ЗРК-400

За інформацією журналістів Deutsche Welle, плани офіційної Анкари щодо закупівлі зенітно-ракетних комплексів С-400 у Російської Федерації стали підставою для критики з боку Сполучених Штатів Америки , про що передає replyua.net. Зокрема, Джефф Девіс, який є представником Пентагону, заявив, що було б добре, якби країни-члени НАТО, під час придбання того чи іншого озброєння, водночас інвестували в Альянс. Крім того, стурбованість Девіса викликає те, що Анкара, придбавши зброю у Москви, здатна створити труднощі для взаємодії військ всередині самого НАТО. Водночас, представник Пентагону назвав факт придбання операційно-сумісного обладнання хорошою ідеєю.
Варто нагадати про раніше досягнену домовленість між Туреччиною та Росією стосовно придбання С-400. У підсумку загальна вартість операції маж скласти 2,5 мільярди американських доларів. Згідно з прогнозами, до Туреччини Росія спрямує два дивізіони С-400, а турецька сторона виготовить ще два дивізіони.
Призначенням ЗРК С-400 є нанесення удару на далекій та середній відстані усіх нових та перспективних засобів повітряного нападу, у тому числі стратегічних бомбардувальників, тактичних балістичних та крилатих ракет, гіперзвукових цілей.