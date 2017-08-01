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У МЗС Німеччини вважають, що нові санкції США проти РФ суперечать інтересам ЄС

У МЗС Німеччини вважають, що нові санкції США проти РФ суперечать інтересам ЄС
Глава німецького МЗС Зігмар Габріель висловив переконання, що проект закону американського Конгресу, яким передбачається введення нових антиросійських санкцій, повністю суперечить інтересам Європи, передає replyua.net. У зв’язку з цим дипломат сподівається, що очільник Білого дому Дональд Трамп не дозволить, аби проти РФ з боку його країни були запроваджені санкції у тому виді, в якому вони погоджені нині, про що інформує DW.

«Ми задоволені, що президентом США поки що не було прийняте рішення щодо того, як вчинити з прийнятим проектом закону. Він може ці обмеження обговорити з нами, враховуючи інтереси країн ЄС. З нашого боку, ми не хочемо, аби нові обмеження нашкодили інтересам Євросоюзу», - зазначив Зігмар Габріель. За його словами, санкції американського сенату носять протиправний характер. Німецький міністр також заявив, що Вашингтон прагне змішати інтереси політичні та економічні.

Більше того, Габріель переконаний, що Сполучені Штати зацікавлені у витісненні російського газу з європейського ринку, аби почати постачання власного блакитного палива. На думку міністра закордонних справ Німеччини, найбільш прийнятним буде спільне рішення США та Євросоюзу стосовно санаційної політики по відношенню до Росії.
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