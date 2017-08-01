Грібаускайте побоюється, що РФ може використати Білоруську АЕС як зброю проти Литви

Вчора, 31 липня, литовський президент Даля Грібаускайте провела розмову з американським віце-президентом Майком Пенсом, під час якої заявила про можливість використання Росією Білоруської АЕС, яку нині споруджують в Острові, у якості «невогнепальної зброї» проти Литви, передає replyua.net. У зв’язку з цим Грібаускайье наголосила на важливості активної ролі Сполучених Штатів у енергетичному секторі регіону.
«Рішення Вашингтону щодо антиросійських санкцій, які такої стосуються енергетичних проектів, є жорстким сигналом про те, що потурання намаганням Кремля користуватися своїм становищем в енергетичному секторі для маніпуляцій і втручання в політику інших країн не буде», - підкреслила президент Литви. Також Грібаускайе переконана, що тривала участь американської сторони у гарантування безпеки в регіоні «відіграє життєво важливу роль для балтійських країн».
«Роль найбільш визначного партнера серед країн Північноатлантичного альянсу в досягненні рішень в сфері регіональної протиповітряної оборони визначальна, а факт постійної присутності американських військових та техніки в Балтійських країнах – це найбільш дієвий спосіб для стримування», - заявила вона.