У Румунії прокоментували заборону перетинати повітряний простір для літака з Рогозіним

У Міністерстві закордонних справ Румунії прокоментували скандал, що розгорівся після того, як офіційні представники країни заборонили перетинати повітряний простір Румунії рейсовому літаку, на якому перебував віце-прем’єр РФ Дмитро Рогозін, який прямував на зустріч до президента Молдови Ігоря Додона, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Керівник румунського зовнішньополітичного відомства Теодор Мелешкану зазначив, що представники Румунії діяли відповідно до міжнародних норм прав, беручи до уваги санкційні обмеження, які поширюються Євросоюзом на Дмитра Рогозіна. Зокрема, Мелешкану зазначив, що спроба віце-прем’єр-міністра Російської Федерації Дмитра Рогозіна потрапити у повітряний простір Румунії є « навмисною дією для створення проблем між Румунією та Росією». Також міністр відкинув звинувачення Рогозіна, який заявляв, що дії румунської влади, несли в собі загрозливі наслідки для інших членів екіпажу. Водночас, як зауважив Мелешкану, своїм перельотом через повітряний простір Румунії Рогозін хотів показати, що на нього нібито не діють санкції Європейського Союзу, але не сталося як гадалося.
Варто нагадати, Дмитро Рогозін присутній у санкційному переліку офіційного Брюсселя, що було створено після анексією РФ Кримського півострова. Чинні санкції забороняють російському високопосадовцю в’їжджати на територію ЄС.