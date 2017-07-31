Офіційно: Дуда ветував закони, які викликали масові акції протесту у Польщі

Польський президент Анджей Дуда два з трьох проектів закону, якими передбачалося реформування судової системи країни, через що по всій Польщі громадяни масово вийшли на акції протесту, а Європейський союз почав процедуру запровадження санкцій. Як передає replyua.net, Дуда проінформував своїх співвітчизників про це рішення у мікроблозі Twitter.
У тому числі, Дуда вирішив накласти вето на проект закону щодо негайного розпуску Верховного суду і наділення Сейму право на призначення суддів Національного судової ради. Проте нещодавно він підписав третій законопроект, який надає польському Мін'юсту право призначати суддів загальної юрисдикції. Зазначимо, що найбільше суперечок у реформі судів викликав законопроект про Верховному і Національному суді, у відповідності до якого обрання 15 з 25 членів Національної судової ради буде відбуватися у парламенті Польщі. 20 числа поточного місяця у Сеймі (нижній палаті парламенту Польщі), було схвалено цей проект, а у ніч на 22 липня ініціатива знайшла підтримку у сенаті.
Це рішення влади стало підставою для найбільших з моменту приходу до влади Права і справедливості масових акцій протесту.