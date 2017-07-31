Санкції США проти РФ незаконні – МЗС Німеччини

Очільник міністерства закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель висловив сподівання, що американський президент Дональд Трамп не підпише законопроект про санкції проти РФ, , у тому вигляді, в якому вони були ухвалені двома палатами Конгресу США, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Про це Зігмар Габріель заявив в понеділок, 31 липня, у Бельгії. Міністр закордонних справ ФРН вважає, що ці санкційні обмеження є «протизаконними». Він також звинуватив Вашингтон, що він «плутає економічні та політичні інтереси». Однак водночас Габріель вважає, що президент Трамп нині володіє можливістю обговорити ці санкції «у площині європейських інтересів».
Варто зауважити, раніше віце-президент США Майк Пенс повідомляв, що Дональд Трамп має наміри підписати законопроект про санкції проти Росії, КНДР та Ірану, а представники Білого дому заявляли, що Трамп може не підписати закон лише у випадку, якщо він буде прагнути затвердити більш жорсткі санкції. У той же час у Європейській комісії повідомляли про можливість застосування контрзаходів, якщо запроваджені Вашингтоном санкції проти РФ матимуть негативні наслідки для європейських енергетичних компаній.