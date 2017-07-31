У Німеччині пригрозили США заходами у відповідні через санкції проти РФ

Офіційний Берлін не прагне торговельної війни з Вашингтоном, однак німецька сторона готова відреагувати, якщо носі санкційні обмеження проти Російської Федерації торкнуться німецьких компаній, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
З відповідною заявою виступила очільниця міністерства економіки ФРН Брігітте Цюпріс. Вона заявила, що «США не можуть штрафувати німецькі фірми за те, що вони займаються бізнесом в інших державах». Урядовиця додала, що нові санкційні обмеження, які має наміри запровадити Вашингтон, є порушенням міжнародного права. При цьому Німеччина не хоче «ніякої торговельної війни», але Європейська комісія нині розглядає варіанти щодо запровадження контрзаходів.
Нагадаємо, раніше у Конгресі США схвалили розширення санкційних обмежень проти Російської Федерації, Північної Кореї та Ірану. Ці санкції також можуть доторкнутися до деяких європейських компаній, зокрема, тих, які залучені до російського проекту з будівництва газопроводу з Німеччини до Росії «Північний потік – 2». У ЄС раніше робили заяву, що прикриваючись санкціями, Вашингтон прагне діяти в інтересах американських енергетичних компаній.