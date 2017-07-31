В США решили увеличить свое военное присутствие в Литве на период проведения учений «Запад – 2017»

В интервью журналистам Deutsche Welle президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что в Соединенных Штатах было принято решение об увеличении в ее стране количества военных и техники на период, пока будут проводиться российско-белорусские военные учения «Запад – 2017», передает replyua.net. Грибаускайте, в частности, сообщила, что в Литве станет больше представителей личного состава американских военных сил, техники и судов. Кроме того, ожидается двукратное увеличение миссии патрулирования в воздушном пространстве.
Стоит напомнить, что с 14 по 20 сентября текущего года на территории Беларуси будут проведены стратегические обучения российских и белорусских вооруженных сил «Запад-2017». Страны НАТО уже заявили о свое тревоге в связи с этими обучениями, так как они могут сыграть роль «троянского коня», позволившим РФ оставить в Беларуси всю технику.
С учетом этого Александр Турчинов, являющийся секретарем СНБО, отметил, что во время масштабных учений «Запад – 2017» будут отработаны операции для наступления в страны Европы. Кроме того, высокопоставленный чиновник убежден, что так Россия хочет проверить, насколько ее войска готовы к наступлению.