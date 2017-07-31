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Германия обвинила США в нарушении международного права из-за санкций против РФ

Германия обвинила США в нарушении международного права из-за санкций против РФ
Бригитта Циприс, министр экономики Германии, обвинила Соединенные Штаты в нарушении международного права, поскольку они инициировали новые санкции против России.

Как передает replyua.net со ссылкой на Berliner Morgenpost, министр подчеркнула, что Германия не хочет начинать торговую войну с США, поэтому призывает Вашингтон согласовывать новые санкции с Европой и придерживаться общей линии в этом вопросе. «Мы считаем это нарушением международного права. Америка не может штрафовать немецкие предприятия за то, что они осуществляют экономическую деятельность в другой стране», заявила Циприс. По ее словам, если США продолжат такую политику, Германия ответит контрмерами, причем сделает это в самые короткие сроки.

Напомним, что подобное мнение уже звучало от представителей МИД Франции, которые считают, что санкции против Ирана, России и Северной Кореи нарушают международное право, и Франция будет готова к ответным действиям. Напомним, что новый пакет санкций должен подписать Дональд Трамп, и, по последней информации, это произойдет уже сегодня.
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