У Німеччині назвали нові санкції США проти РФ порушенням норм міжнародного права

На переконання Бригіти Ципріс, глави Міністерства економіки Німеччини, проект закону американського Конгресу щодо антиросійських санкцій – це порушення норм міжнародного права. Про це передає replyua.net з посиланням на «Українську правду».
«Ми стверджуємо, що це – пряме порушення норм міжнародного права. У США немає права на накладання штрафу на німецькі підприємства у зв’язку з тим, що вони здійснюють економічну діяльність в іншій країні. Без жодних сумнівів, ми не зацікавлені у торгівельній війні. Через це ми весь час продовжуємо повторювати, що Вашингтону потрібно дотримуватися загальної лінії в питанні санкцій», - сказала Ципріс, додавши, що Євросоюз готовий до введення найближчим часом контрзаходів. Варто зазначити, що недавно подібна точка зору була оприлюднена французьким МЗС. У Парижі, зокрема, вважають, що запроваджені Сполученими Штатами санкції по відношенню до Ірану, Росії і Північної Кореї здатні призвести до порушення міжнародного права через їх екстериторіальне охоплення.
Як відомо, у американському сенаті минулого тижня було схвалено проект закону, який передбачає додаткові санкції відносно Росії, а також Ірану та КНДР.