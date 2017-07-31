Туреччина ввела війська до Сирії

Війська турецької держави були введені до курдського самоврядного кантону Кобань, що у північній частині Сирії. Як передає replyua.net, відповідну інформацію розповсюдили журналісти курського агентства Firat. Зокрема, наголошується, що військовослужбовці увійшли на сирійську територію неподалік населених пунктів сіл Бобен і Сіфтеке на захід від Кобань. Це сталося вчора приблизно о пів на десяту вечора за місцевим часом.
У свою чергу, кореспонденти ANHA, посилаючись на інформацію місцевого населення, зазначило, що військовослужбовці Туреччини замінували територію. Окрім живої сили, також відбулося розміщення техніки. Представник народної самооборони вже отримали попередження щодо підготовку відповіді в тому випадку, якщо Туреччина не покине територію кантону, передає агентство. На офіційному рівні жодних підтверджень від турецької влади не надходило.
Турецьке видання Milliyet у кінці червня повідомило про те, що завершилися підготовчі роботи турецьких Збройних сил для проведення наземної операції у ще одному курдському Кантоні - Афрін, котрий контролює Робоча партія Курдистану і «Сили народної самооборони».