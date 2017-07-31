В Европе прекратил работу крупнейший нефтезавод

Нефтегазовая корпорация Royal Dutch Shell, руководство которой осуществляется специалистами из Великобритании и Дании, сообщила, что из-за пожара на электроподстанции прекращена работа самого крупного на европейском континенте завода по переработке нефти. Об этом передает replyua.net со ссылкой на France Press. В частности, журналисты издания процитировали заявление представителя компании, в соответствии с которыми Shell планирует закрыть все объекты, работающие на территории предприятия. Для того, чтобы нефтезавод полностью восстановил работу, может понадобиться не один день. Однако в компании Shell отказались подтверждать информацию средств массовой информации, согласно которой пожар произошел из-за короткого замыкания.
Отметим, что Shell Pernis является самым крупным комплексом по переработке нефти Европе, а также одним из крупнейших в мире. Ежедневно на заводе перерабатывают 416 тыс. баррелей нефти-сырца.
В ночь на вчера, 30 июля, в голландском городе Роттердам возник пожар на заводе Shell, являющимся самым крупным в Европе по переработке нефти.