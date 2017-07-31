Из-за Brexit многие банки переедут из Лондона в города других стран Европы

Президент Федеральной службы надзора за финансовыми институтами Германии сделал заявление о том, что некоторые банки (около тридцати) собираются переехать из британской столицы во Франкфурт-на-Майне из-за выхода Великобритании из Евросоюза.
Как информирует replyua.net со ссылкой на DW, источник пояснил, что среди финансовых учреждений, которые могут принять такое решение, есть банки Германии, Японии, Соединенных Штатов и Великобритании. Целый ряд международных банков уже официально заявил о переезде во Франкфурт. Среди них - несколько японских финансовых учреждений. Среди крупных международных финучреждений о планах перенести часть бизнеса в Европу в июле сообщила также американская Citigroup. Там заявили о переносе во Франкфурт своего торгового бизнеса и части инвестмент-банкинга.
Кроме того, помимо Франкфурта-на-Майне, рассматриваются и другие крупные города, к примеру, Париж и Дублин. Напомним, что между Евросоюзом и Великобританией уже начался первый этап переговоров по выходу страны из ЕС. Кроме того, британские власти обнародовали законопроект о Брекзите.