Експерт: російські ЗМІ перебільшують незадоволення ЄС американськими санкціями

Фінансовий аналітик Степан Демура розповів журналістам видання «БИЗНЕС Online» про наслідки, до яких призведе у майбутньому запровадження нового законопроекту, що систематизує санкції, - інформує replyua.net.
Так, експерт наголошує, що супротив європейців американським санкціям, зокрема – будівництву трубопроводів, дуже сильно перебільшений ЗМІ. За словами Демури, ще пару років тому Брюссель схвалив стратегію енергетичної безпеки, яка передбачає диверсифікацію джерел постачання газу до Європи. По суті йдеться про скорочення російських поставок енергоносіїв на користь інших контрагентів. Власне, бажання американців постачати до ЄС скраплений газ чудово лягає у цей задум.
Більше того, Демура наголошує, що газ зі Сполучених Штатів буде ще й коштувати дешевше – у районі ста доларів за тисячу кубометрів на противагу «ціновому дну» для сировини «Газпрому» в сто п’ятдесят доларів. Якщо російська корпорація продаватиме газ дешевше, то працюватиме у збиток собі. Всі ці тенденції призведуть до скорочення виручки від експорту енергоносіїв, видобутих в Росії, і, відповідно, до скорочення дохідної частини російського державного бюджету, - прогнозує експерт.