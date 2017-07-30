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Наслідки Brexit: з Лондона йдуть десятки банків

Наслідки Brexit: з Лондона йдуть десятки банків
Переїхати з британської столиці мають наміри майже 3 десятки міжнародних фінансових установ. Про це інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.

Зокрема, у німецькій Федеральній службі нагляду за фінансовими інститутами розповіли журналістам, що плани перенести весь або частину свого бізнесу мають деякі японські, німецькі, американські і навіть британські фінансові інститути. Низка компаній вже повідомила про совє рішення перебратися з британського Лондона до німецького Франкфурта-на-Майні. Крім цього міста, компанії розглядають у якості нового бізнес-центру після виходу Великобританії з ЄС Дублін та Париж.

Варто нагадати, переговори про вихід Сполученого Королівства з Європейського Союзу проходять декілька етапів відповідно до ключових питань, які мають узгодити представники Лондона та Брюсселя. Одним із них є питання прав громадян країн ЄС та британців в Євросоюзі після брекзиту. Крім того, офіційний Лондон донині заперечував необхідність того, що британська сторона має заплатити щось ЄС. Натомість у Брюсселі різко заявляли, що про ніяку нову торгівельну угоду не може бути й мови до тих, поки ці та інші дискусійні питання не будуть врегульовані.
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