Наслідки Brexit: з Лондона йдуть десятки банків

Переїхати з британської столиці мають наміри майже 3 десятки міжнародних фінансових установ. Про це інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Зокрема, у німецькій Федеральній службі нагляду за фінансовими інститутами розповіли журналістам, що плани перенести весь або частину свого бізнесу мають деякі японські, німецькі, американські і навіть британські фінансові інститути. Низка компаній вже повідомила про совє рішення перебратися з британського Лондона до німецького Франкфурта-на-Майні. Крім цього міста, компанії розглядають у якості нового бізнес-центру після виходу Великобританії з ЄС Дублін та Париж.
Варто нагадати, переговори про вихід Сполученого Королівства з Європейського Союзу проходять декілька етапів відповідно до ключових питань, які мають узгодити представники Лондона та Брюсселя. Одним із них є питання прав громадян країн ЄС та британців в Євросоюзі після брекзиту. Крім того, офіційний Лондон донині заперечував необхідність того, що британська сторона має заплатити щось ЄС. Натомість у Брюсселі різко заявляли, що про ніяку нову торгівельну угоду не може бути й мови до тих, поки ці та інші дискусійні питання не будуть врегульовані.