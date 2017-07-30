Тисячі людей вийшли на вулиці Молдови з вимогою про відставку президента Додона



Сьогодні, 30 липня, на вулиці Кишинева вийшли тисячі протестувальників, які протестують проти нинішнього президента країни Ігоря Додона та вимагають його відставку,



Мітингувальники пройшлися колоною до головного офісу Партії соціалістів, яку раніше і очолював нинішній президент Молдови до того, як зайняти посаду президента. Активісти почали вигукувати перед офісом політпартії гасла «Президента у відставку» та «Євросоюз не дай грошей мафії». Слід зазначити, що мітинг також був присвячений законодавчим змінам, якими передбачено перехід до змішаної виборчої системи. Напередодні парламентарі в свій останній робочий день, всупереч рішенню Венеціанської Комісії, затвердили закон про перехід на змішану виборчу систему. Опозиційні сили вважають, що таким чином нинішня влада прагне утримати за собою свої позиції напередодні чергових парламентських виборів, які мають відбутися у листопаді 2018 року.



Варто нагадати, раніше у Конституційному суді Молдови, було скасовано рішення президента Ігоря Додона щодо розширення його повноважень.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: «Чем он лучше Бен Ладена?»: мировое сообщество призвали к ликвидации Путина

Срочно: Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції Сьогодні, 30 липня, на вулиці Кишинева вийшли тисячі протестувальників, які протестують проти нинішнього президента країни Ігоря Додона та вимагають його відставку, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.Мітингувальники пройшлися колоною до головного офісу Партії соціалістів, яку раніше і очолював нинішній президент Молдови до того, як зайняти посаду президента. Активісти почали вигукувати перед офісом політпартії гасла «Президента у відставку» та «Євросоюз не дай грошей мафії». Слід зазначити, що мітинг також був присвячений законодавчим змінам, якими передбачено перехід до змішаної виборчої системи. Напередодні парламентарі в свій останній робочий день, всупереч рішенню Венеціанської Комісії, затвердили закон про перехід на змішану виборчу систему. Опозиційні сили вважають, що таким чином нинішня влада прагне утримати за собою свої позиції напередодні чергових парламентських виборів, які мають відбутися у листопаді 2018 року.Варто нагадати, раніше у Конституційному суді Молдови, було скасовано рішення президента Ігоря Додона щодо розширення його повноважень.