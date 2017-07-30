Варшава готовит ответ Еврокомиссии на претензии из-за судебной реформы

В польском внешнеполитическом ведомстве приняли во внимание решение официального Брюсселя относительно запуска процедуры внедрения санкций из-за реформы судебной системы и заявили о готовности дать ответ на подобные претензии. Как сообщает replyua.net, соответствующую информацию опубликовал официальный сайт МИД Польши. В тексте обращения сказано, что в Варшаве осознают факт административного характера роли глав суд в польской судебной системе. Вместе с тем, МИД Республики Польша отмечает, что проведение социальной политики и организация судебных органов относятся – это исключительно компетенция стран, являющихся членами Евросоюза.
Напомним, что 22 числа текущего месяца в польском Сенате, не внеся никаких поправок, был принят законопроект о реформе Верховного суда, инициаторами которого является правящая партия «Право и справедливость». Подобные действия власти стали причиной массовых акций протеста.
При этом три первые президенты Польши написали открытое письмо, в котором отметили, что идея партии «Право и справедливость» способна привести к диктатуре.