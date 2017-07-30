В Швейцарии завершилось строительство самого длинного в мире пешеходного подвесного моста

29 июля в Швейцарии состоялось торжественное открытие самого длинного в мире пешеходного подвесного моста.
Как информирует replyua.net со ссылкой на ВВС, самый длинный мост находит недалеко от города Церматт, и его длина составляет почти полкилометра. Мост «Европейский» находится на высоте 85 метров, и он тянется над проломом Грабенгуфер. Совет по туризму Церматта утверждает, что это самый длинный в мире подвесной пешеходный мост, хотя и не самый высокий: 405-метровый мост в Ройтте в Австрии расположен выше - на высоте 110 метров над землей.
Отмечается, что мост держат очень прочные канаты – их общий вес превышает восемь тонн. Кроме того, во время строительства это сооружение оснастили специальным механизмом, который не позволяет раскачиваться мосту даже при очень сильном ветре. Мост находится в туристической зоне, недалеко от границы с Италией. С «Европейского» открывается великолепная панорама на гору Маттрехорн.