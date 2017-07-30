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Женщины вышли на марш в Стамбуле, протестуя против ограничений в ношении одежды

Женщины вышли на марш в Стамбуле, протестуя против ограничений в ношении одежды
В турецком Стамбуле несколько сотен представительниц прекрасного пола собрались на улицах города, взяв с собой шорты из джинсовой ткани на вешалках. Как передает replyua.net, таким образом они протестовали против мнения проживающих в данной местности мужчин о том, что подобная одежда является «неприемлемой», информирует Reuters.

Лозунгом состоявшейся акции стала фраза «Не трогайте мою одежду». Турецкие женщины подчеркивали, что у них нет желания отвечать требованиям мужчин о более традиционной одежде. К тому же, турчанки заявили, что не намерены далее кого-то бояться и молчать. По словам участниц протеста, они надеются выиграть своим сопротивлением. Данная акция была поддержана представителями ЛГБТ-сообщества и трансгендерами, так как в прошлом месяце стамбульские власти не дали разрешения на проведение своего марша.

Участники нынешней акции говорят о том, что в их стране участились случаи насилия по отношению к женщинам в связи с тем, как они одеваются. Например, молодую девушку Асену Мелису Саглам прямо в автобусе избил мужчина в связи с тем, что она в период священного месяца Рамадана появилась в шортах в местах массового скопления людей.
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