Жителям Латвии, «симпатизирующим» «Л/ДНР», светит до 5 лет лишения свободы

По информации ВВС-Украина, все латвийские граждане, которые, так или иначе, заявляют о положительном отношении к пророссийским боевикам «Л/ДНР», могут быть на пять лет приговорены к лишению свободы, передает replyua.net. В сообщении журналистов сказано, что в правительстве Латвии был одобрен ряд поправок, в соответствии с которыми запрещается не только участие в террористических организациях, содействие терроризму или призывы к нему, но также попытки прославить терроризм.
При этом события на Донбассе правоохранители Латвии время от времени классифицируют как терроризм. Уже известно, что поправки в латвийское уголовное законодательство были согласованы с министерством юстиции, они обусловлены серьезными требованиями директивой парламента Европы, предполагающего борьбу с терроризмом.
Внесенные поправки запрещается отвергать на национальном уровне (им еще предстоит обсуждение в парламенте): страны ЕС должны обязательно выполнять все директивы. Документ был принят из-за «новых угроз», в частности, из-за активизации террористических групп.