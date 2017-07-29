По запросу США в Европе задержаны российские хакеры

Агентство Associated Press сообщает о том, что по запросу Соединенных Штатов в Европе были задержаны пятеро российских хакеров, и это только за последние девять месяцев, передает replyua.net.
В сообщении говорится о том, что осенью прошлого года в Праге был задержан Евгений Никулин, которому предъявили обвинение в кибератаках на соцсети. В начале этого года в аэропорту Барселоны был задержан Станислав Лисов, которого подозревают в создании вируса, поражающего банковские системы. Чуть позже в Барселоне задержали Петра Левашова по обвинению в руководстве над сетью зараженных компьютеров. Также в начале июля в Латвии арестовали Юрия Мартышева и уже экстрадировали в США.
Власти подозревают его в электронном мошенничестве, а также нанесении вреда компьютерным системам. Несколько дней назад в США, в суде Калифорнии, было предъявлено обвинение Александру Виннику в отмывании четырех миллиардов долларов. Хакер был задержан в Греции и отправлен в США по запросу.