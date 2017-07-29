валюта
СпецтемаБлогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції

У Латвії каратимуть в’язницею за підтримку сепаратистів Донбасу

У Латвії каратимуть в’язницею за підтримку сепаратистів Донбасу
Латвійський уряд узгодив поправки, які передбачають, що віднині тюремним ув’язненням буде каратись не тільки участь у терористичній діяльності, а й підтримка та прославляння тероризму, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Зокрема, влада Латвії встановила, що боротьба Європейського Союзу проти терористів може закінчитися кримінальним переслідуванням тих громадян, які підтримують чи співчувають самопроголошеними псевдореспублікам на сході України. Відтепер всім, хто співчуватиме проросійським сепаратистам, буде загрожувати тюремний арешт на термін 5 років. Внесення відповідних поправок до латвійського кримінального законодавства було обумовлено текстом нової директиви Європарламенту, що націлена на боротьбу з терористичною діяльністю.

Нагадаємо, раніше британський суд виніс рішення про п’ятирічне тюремне ув’язнення британця Беджамена Стімсона, визнавши його винним у терористичній діяльності на боці так званих республік «ЛДНР» на Донбасі. Сам Стімсон заявляв, що він вирушив на Донбас, бо не бачив на батьківщині ніяких перспектив. На сході України він провів 4 місяці, працюючи водієм.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь: сегодня только одна новость, зато какая!

Срочно: «Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян
Важное за сутки
28 июл 2017
4702

Журналист: остудите головы и поймите – власть приняла Соломоново решение

Чтоб раз и навсегда расставить все точки над «і» в ситуации с лишением гражданства Михаила Саакашвили нужно понять, что его экстрадиции от нас требует Грузия. Бесконечно отказывать в экстрадиции

Последние новости

У Латвії каратимуть в’язницею за підтримку сепаратистів Донбасу

Знахідка на дні Бристольської затоки шокувала дослідників

У Пентагоні підтвердили інформацію про черговий запуск ракети у КНДР

Гарна ідея для України: Латвія ввела відповідальність за підтримку терористів ЛДНР

Тільки спробуйте сказати, що в Україні нічого не міняється – блогер

Заступник Авакова є фігурантом справи про хабарництво – ЗМІ

Пхеньян стал еще ближе к своей заветной цели – прямым переговорам со Штатами о мире и дружбе

Блогер: скоро всі російські «консерви» будуть виявлені і жорстоко покарані

США опубликуют в открытом доступе всех, связанных с режимом Путина, политиков, олигархов, бизнесменов

Німеччина проігнорує американські санкції проти Росії

Кримський Бандерівець: укроакула-диверсант перекусила кабелі, залишивши окупований Крим без світла

Блогер: Сааккашвілі належить до осіб, здатних на низькі вчинки

У Гельсінкі легковик врізався в натовп

Турки вражені майстерністю українського пілота

У Москві пояснили, чому Крим залишився без світла

Лавров пояснив Тіллерсону, чому РФ ввела санкції

Дипломат: тезис «Россия воюет с Америкой на территории Украины» в любой момент может стать кровавой аксиомой

Соцмережі про активність Саакашвілі: дно пробито вже давно

У РФ визнали факт постачання скандальних турбін на Кримський півострів

Журналист: остудите головы и поймите – власть приняла Соломоново решение

 Новости за день