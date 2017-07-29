У Латвії каратимуть в’язницею за підтримку сепаратистів Донбасу

Латвійський уряд узгодив поправки, які передбачають, що віднині тюремним ув’язненням буде каратись не тільки участь у терористичній діяльності, а й підтримка та прославляння тероризму, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Зокрема, влада Латвії встановила, що боротьба Європейського Союзу проти терористів може закінчитися кримінальним переслідуванням тих громадян, які підтримують чи співчувають самопроголошеними псевдореспублікам на сході України. Відтепер всім, хто співчуватиме проросійським сепаратистам, буде загрожувати тюремний арешт на термін 5 років. Внесення відповідних поправок до латвійського кримінального законодавства було обумовлено текстом нової директиви Європарламенту, що націлена на боротьбу з терористичною діяльністю.
Нагадаємо, раніше британський суд виніс рішення про п’ятирічне тюремне ув’язнення британця Беджамена Стімсона, визнавши його винним у терористичній діяльності на боці так званих республік «ЛДНР» на Донбасі. Сам Стімсон заявляв, що він вирушив на Донбас, бо не бачив на батьківщині ніяких перспектив. На сході України він провів 4 місяці, працюючи водієм.