Гарна ідея для України: Латвія ввела відповідальність за підтримку терористів ЛДНР

Балтійські країни завжди були на передовій допомоги Україні. Крім того, вони вживають активних заходів щодо реалізації стратегії Європейського Союзу щодо боротьби з тероризмом. Відтак, у законодавство Латвії може бути внесено зміни, які призведуть до доволі цікавих наслідків, - про це інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Зокрема, урядом Латвії було схвалено поправки до Кримінального кодексу. Якщо раніше кримінальна відповідальність чекала лише на тих, хто безпосередньо бере участь у терористичній діяльності, здійснює пособницькі, організаційні функції, чи закликає до терористичних актів, то відтепер покарання може бути застосоване і до осіб, які прославляють тероризм. Прославлянням тероризму може бути визнане, у тому числі, і співчування терористам у соціальних мережах. Стаття передбачає покарання у вигляді ув’язнення строком до п’яти років.
Найбільш відомим казусом наразі є так званий «кейс Володимира Ліндермана» - проросійського латвійського політика. Наприклад, раніше він написав у соціальній мережі: «У цей святковий день (23 лютого) варто помянути всіх, хто збройно захищав Донбас, а отже і Росію». Наразі це є всього лише висловленням політичної позиції, але коли поправки набудуть чинності, Ліндерман може втратити свободу на п’ять років, адже війна на Донбасі кваліфікується латвійськими правоохоронцями як тероризм.