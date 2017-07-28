Німеччина проігнорує американські санкції проти Росії

Німеччина не сприйме застосування санкційних обмежень проти Російської Федерації, яка мають наміри запровадити Сполучені Штати Америки і які можуть поширитись на деякі європейські енергетичні компанії, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Про це заявив керівник Міністерств закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель. Він зазначив, що Берлін проти того, щоб санкційна політика була інструментом для того, щоб просувати національні експортні інтереси та займатись розвитком внутрішнього енергетичного сектора, що,на думку урядовця. І робить Вашингтон. При цьому німецький міністр додав, що про таку позицію добре відомо президенту Дональду Трампу, Державному департаменту та всій адміністрації США.
Габріель наголосив, що не потрібно забувати, що мова йде про конфлікт на Донбасі і нині необхідно політично тиснути на Росію. Саме це, за словами міністра, є причиною та фундаментом санкцій, які запровадив Європейський Союз. Однак ЄС готовий послаблювати санкції лише за умови, якщо Москва буде рухатися в напрямку виконання вимог Мінських домовленостей, додав глава МЗС ФРН.