Експерт: румуни жорстоко «опустили» російського віце-прем’єра

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Як вже повідомляло видання replyua.net, сьогодні, двадцять восьмого липня 2017 року, пасажирський літак з російським віце-прем’єром Дмитром Рогозіним не пропустили у повітряний простір Румунії. Цю подію прокоментував блогер та політичний оглядач Макс Михайленко на своїй сторінці в соціальній мережі.Так, ні Румунія, ні Молдова не пропустили пасажирський літак з Рогозіним на борту у свій повітряний простір. Повітряне судно змогло приземлитись аж в Мінську. Звісно, обуренню російського політика не було меж і він пообіцяв влаштувати всілякі проблеми Кишиневу та Бухаресту. Але ж румуни і молдавани правильно розсудили: хто такий Рогозін? Представник нелегітимного ще з 2011 року російського уряду? Друг Додона?Цікаво, Рогозін і нашим повітряним простором пересувався? Коли наступного разу його запримітять, варто підняти у повітря винищувачі і організувати примусову посадку в якомусь з аеропортів. Влаштувати суд за скороченою процедурою і присудити років 10-15 за пособництво тероризму. Загалом, всі ці холуї – ніхто, не варті для Путіна навіть колеса від мотоцикла «Хірурга», а ми не гірші за румунів. Одним словом, засвідчую румунам та молдаванам свою глибоку повагу, - наголошує блогер.