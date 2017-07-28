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К крымским санкциям Евросоюза присоединились еще пять государств

К крымским санкциям Евросоюза присоединились еще пять государств
Федерика Могерини, глава европейской дипломатии, заявила о том, что к государствам Евросоюза, которые ввели санкции против Крыма, присоединились еще пять стран – Грузия, Украина, Норвегия, Албания и Черногория. Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, об этом говорится в заявлении Могерини, которое она распространила в Брюсселе 28 июля.

«Страны-кандидаты Черногория и Албания, страна – член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в Европейскую экономическую зону, а также Украина и Грузия присоединились к решению Совета. ЕС принимает к сведению эти обязательства и приветствует их», говорится в заявлении. Напомним, что в конце июня Совет Евросоюза продлил еще на один год санкции против Севастополя и Крыма из-за непризнания аннексии полуострова и незаконного присоединения к РФ.

Среди ограничений – запрет на поставки крымских товаров в страны Евросоюза, предоставление туристических услуг, финансирование бизнеса, европейские инвестиции в полуостров. Напомним, что США также могут ужесточить санкции против РФ уже в ближайшие дни.
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