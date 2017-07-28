валюта
СпецтемаБлогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції

Блогер: ЕС может начать торговую войну из-за новых санкций США

Блогер: ЕС может начать торговую войну из-за новых санкций США
В Европейском союзе очень сильно разгневались на США в связи с тем, что Вашингтон в одностороннем порядке принял решение ввести расширенные санкции против России. Как сообщает replyua.net, об этом в своей статье для авторитетного издания Forbes написал Тим Ворстал, отметив, что в качестве мести Брюссель может пойти с США на торговую войну.

«В проекте закона предусмотрено расширение антироссийских санкций против Пхеньяна, Тегерана и Москвы, а также ограничение права главе Белого дома Дональда Трампа отменять или хотя бы смягчать санкции. Для нынешнего американского президента это может стать значительным препятствием, учитывая желание Трампа улучшить отношения с Россией», - отмечает автор статьи. Вместе с тем, продолжил Тим Ворстал, в ЕС прибегнут к ответным мерам на односторонние действия американской власти.

«Например, возглавляющий Еврокомиссию Жан-Клод Юнкер призвал к как можно быстрой реакции Брюсселя на тот случай, если энергетические компании Европы или другие компании станут объектом санкций, принятых в США. В ЕС готовы за несколько дней дать ответ на действия Вашингтона, если США «решат ввести санкции, не принимая во внимание обеспокоенность ЕС», - подчеркнул блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції

Срочно: «Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян
Важное за сутки
27 июл 2017
24948

Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції

За словами політичного оглядача Олексія Заводюка, він знає спосіб, яким російський президент Володимир Путін може одним махом розправитись з санкціями, введеними щодо нього Сполученими Штатами

27 июл 2017
4303

Павел Нусс: никогда и ни за что патриот-президент не позволил бы себе такого рода шага

Известный украинский блогер и политический аналитик Павел Нусс на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что абсолютно правы те, кто усомнился в искренности и намерениях Михаила Саакашвили,

Последние новости

Тимошенко поспівчувала Саакашвілі, схрестивши пальці, – блогер

У Білій Церкві біля будинку підприємців пролунав вибух, є постраждалі

Через невідомий збій мешканці окупованого Криму вкотре залишилися без світла

Журналісти: вбивця три місяці «готувався» до вбивства Вороненкова , не приховуючись від камер

Айдер Муждабаев: совместное обращение матерей Агеева и Клыха к Путину и Порошенко омерзительно

Праву руку Авакова упіймали на мільйонному хабарі – ЗМІ

Олег Пономарь: развею мечты русских – хоть с подписью Трампа, хоть – без, хоть с вето, - но Билл станет Законом

Блогер: ЕС может начать торговую войну из-за новых санкций США

В ЦРУ сообщили, кто организовал войну России против Украины

Погода в Украине: +37 и проливные дожди

В Санкт-Петербурге предотвратили теракт – ФСБ

Составлен рейтинг лучших в мире парков развлечений

В России произошел мощный взрыв на газопроводе

Жуткий ураган в Стамбуле разбил самолет и затопил улицы

Саакашвили рассказал о «бешеной популярности» в Украине

Певец Адамян пришел в восторг от отдыха в Крыму

Цимбалюк рассказал о главной ошибке матерей Клыха и Агеева

Блогер: сепаратисты и «ватники» одержали новую крупную «победу»

Опрос: большинство украинцев хотят получать «белую зарплату»

Палий: зачем ссориться из-за балабола, приносящего вред?

 Новости за день