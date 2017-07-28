Блогер: ЕС может начать торговую войну из-за новых санкций США

В Европейском союзе очень сильно разгневались на США в связи с тем, что Вашингтон в одностороннем порядке принял решение ввести расширенные санкции против России. Как сообщает replyua.net, об этом в своей статье для авторитетного издания Forbes написал Тим Ворстал, отметив, что в качестве мести Брюссель может пойти с США на торговую войну.
«В проекте закона предусмотрено расширение антироссийских санкций против Пхеньяна, Тегерана и Москвы, а также ограничение права главе Белого дома Дональда Трампа отменять или хотя бы смягчать санкции. Для нынешнего американского президента это может стать значительным препятствием, учитывая желание Трампа улучшить отношения с Россией», - отмечает автор статьи. Вместе с тем, продолжил Тим Ворстал, в ЕС прибегнут к ответным мерам на односторонние действия американской власти.
«Например, возглавляющий Еврокомиссию Жан-Клод Юнкер призвал к как можно быстрой реакции Брюсселя на тот случай, если энергетические компании Европы или другие компании станут объектом санкций, принятых в США. В ЕС готовы за несколько дней дать ответ на действия Вашингтона, если США «решат ввести санкции, не принимая во внимание обеспокоенность ЕС», - подчеркнул блогер.