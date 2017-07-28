Жуткий ураган в Стамбуле разбил самолет и затопил улицы

По информации издания The Daily Mail, турецкий город Стамбул сейчас приходит в себя после серьезного ураганного шторма, из-за которого было повреждено пассажирское воздушное судно авиалиний Турции. Об этом сообщает replyua.net. В частности, по данным информационных агентств, крупный град срывал краску с носа самолета. Из-за этого лайнер вынуждено совершил посадку в аварийном режиме в населенном пункте Чанаккале, находящимся от самого Стамбула примерно за 170 миль.
Вследствие неблагоприятных погодных условий с ранениями в больницу были доставлены десять человек, причем состояние двоих врачи оценивают как тяжелое. Размер града равнялся мячам для гольфа. Улицы Стамбула затоплены. Отметим, что стихия в городе не продолжалась более двадцати минут, однако успела парализовать движение и вызвать внезапное наводнение, которое затопило автобусы и автомобили.
Как известно, крайне сложные погодные условия наблюдались в городе Черкассы позавчера, 26 июля. Из-за сильного ливня в сопровождении шквалистого ветра в городе лини электропередач оказались оборванными. Также с корнями вырвало деревья.