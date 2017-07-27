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Великобританія планує обмежити в’їзд з країн ЄС

Великобританія планує обмежити в’їзд з країн ЄС
Офіційний Лондон має наміри запровадити нові міграційні заходи, якими передбачено обмеження свободи в’їзду мігрантів на територію Великобританії з країн Європейського Союзу, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

За попередніми даними, нові правила почнуть діяти з березня 2019 року. Відповідну інформацію оприлюднив міністр імміграції Великобританії Брендон Льюїс. В розмові з журналістами урядовець не уточнив, яким саме буде механізм регулювання потоків мігрантів після брекзиту. Однак Льюїс зауважив, що відповідний законопроект про міграцію мають внести на розгляд до парламенту вже у наступному році. Зауважимо, що напередодні очільниця міністерства внутрішніх справ Сполученого Королівства Ембер Радд зазначала, що нові британські заходи щодо мігрантів, не будуть «нездоланною стіною» для іноземців.

Варто нагадати, одним із проблемних питань переговорного процесу щодо виходу Великобританії з Європейського Союзу стало питання прав громадян країн ЄС, які проживають на території Великобританії, а також відповідні права британців , які проживають в країнах Європейського Союзу.
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