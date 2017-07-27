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Рагальини: крымчане сделали свой выбор, проголосовав за независимость

Рагальини: крымчане сделали свой выбор, проголосовав за независимость
Крым оказался не первым «государством», которое голосует в Европе за свою независимость, и жители полуострова свой выбор сделали. Как сообщает replyua.net со ссылкой на итальянское издание Corriere Della Sera, об этом заявил Чезаре Мария Рагальини, посол Италии в России.

Дипломат подчеркнул, что Крым не был первой страной, которая голосовала за свою независимость в Европе, и никто не отрицает право суверенного государства присоединиться к международной организации, но нет никаких сомнений в том, что переговоры ЕС с Украиной имели сильные политические мотивы. По его словам, речь идет о попытке Евросоюза вывести Украину из-под влияния России, однако, если это действительно было в интересах Европы, то у нее это не получилось сделать, и ЕС не должен недооценивать те экономические и исторические связи, которые сложились между РФ и Украиной на протяжении столетий.

Также итальянец уверен, что новыми санкциями ЕС не заставит Москву отказаться от ее интересов в Украине, и новые санкции – большая ошибка.
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