валюта
СпецтемаПономар: вітаю всіх нас, зроблено важливий крок на шляху до нашої перемоги

Черговий дипломатичний скандал: італійський посол назвав анексію Криму «голосуванням за незалежність»

Черговий дипломатичний скандал: італійський посол назвав анексію Криму «голосуванням за незалежність»
Черговий скандал розгорівся на фоні байдужого ставлення деяких держав-членів Європейського Союзу до анексії Криму та війни на Донбасі. Зокрема, цього разу відзначився італійський дипломат, - про це інформує новинний портал replyua.net з посиланням на «Новое Время».

Так, італійський посол у Москві Чезаре Марія Рагальїні нещодавно дав інтерв’ю виданню Corriere Della Sera. У ході спілкування з журналістами дипломат озвучив кілька тез російської пропаганди, зокрема, заявив, що окупація Кримського півострова – не що інше, ніж «голосування території за незалежність». За словами італійського посла, «в Європі багато разів голосували за незалежність, і Крим не став першою країною, яка це зробила». Більше того, Рагальїні наголосив, що переговори між Києвом та Брюсселем щодо укладення угоди про асоціацію були спробою «зруйнувати історичний впив Москви на Київ».

Санкції проти Російської Федерації, введені Європейським Союзом, дипломат оцінює скептично і називає їх неефективним інструментом для того, щоб змусити Кремль ставитись до України інакше. Більше того, Рагальїні вже вирішив, яке місце має займати Україна на карті Європи – вона має стати містком, який з’єднуватиме Росію та Захід.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: у неділю Росія покаже найбільше підводне опудало в світі

Срочно: «Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян
Важное за сутки
27 июл 2017
5577

Украинский ученый назвал еще одно катастрофическое последствие строительства Керченского моста

Евгений Дикий, кандидат биологических наук и заместитель директора по науке Украинского научного центра экологии моря, заявил о том, что из-за строительства Керченского моста может исчезнуть

27 июл 2017
4525

Пономарь: Россия денег не увидит

Олег Пономарь, известный обозреватель, на своей странице в Фейсбуке поделился последними новостями, отметив, что в этот четверг их не очень много, информирует replyua.net. По его словам, денег Россия

Последние новости

Корреспондент: таких странных ситуаций между США и ЕС еще не возникало

Скандал посилюється: «втручання України» у вибори у США зацікавили Конгрес

Рагальини: крымчане сделали свой выбор, проголосовав за независимость

Эксперт: у Украины ничтожные шансы, и страну ждет дефолт

Синоптики: 28 июля в Украине грозы и шквалистый ветер

Новые санкции США против РФ взбесили Путина

Родственники Беннингтона сделали важное заявление

«Зелені чоловічки» вже в Білорусі

Чемпион мира: Кличко упустил свой шанс навсегда

Нові санкції США проти Росії це спосіб боротьби проти ЄС – Путін

Казанский: после заявления Захарченко выяснилось, что боевики хотят захватить Украину полностью

Кістьми ляжу, але Ryanair в будь-якому разі вийде на український ринок - Омелян

Черговий дипломатичний скандал: італійський посол назвав анексію Криму «голосуванням за незалежність»

Блогер: думаю, треба піти назустріч бажанням попів УПЦ МП

Нардеп Поляков поскаржився на НАБУ

Саакашвілі звернеться до суду через позбавлення громадянства

Трамп може ветувати законопроект про санкції проти РФ, але лише в одному випадку – Білий дім

Керівник Запорізької ОДА заявив, що владу у області намагаються захопити

Известная биржа криптовалюты биткоинов BTC-e закрылась - скам

Павел Нусс: никогда и ни за что патриот-президент не позволил бы себе такого рода шага

 Новости за день