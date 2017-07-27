Черговий дипломатичний скандал: італійський посол назвав анексію Криму «голосуванням за незалежність»

Черговий скандал розгорівся на фоні байдужого ставлення деяких держав-членів Європейського Союзу до анексії Криму та війни на Донбасі. Зокрема, цього разу відзначився італійський дипломат, - про це інформує новинний портал replyua.net з посиланням на «Новое Время».
Так, італійський посол у Москві Чезаре Марія Рагальїні нещодавно дав інтерв’ю виданню Corriere Della Sera. У ході спілкування з журналістами дипломат озвучив кілька тез російської пропаганди, зокрема, заявив, що окупація Кримського півострова – не що інше, ніж «голосування території за незалежність». За словами італійського посла, «в Європі багато разів голосували за незалежність, і Крим не став першою країною, яка це зробила». Більше того, Рагальїні наголосив, що переговори між Києвом та Брюсселем щодо укладення угоди про асоціацію були спробою «зруйнувати історичний впив Москви на Київ».
Санкції проти Російської Федерації, введені Європейським Союзом, дипломат оцінює скептично і називає їх неефективним інструментом для того, щоб змусити Кремль ставитись до України інакше. Більше того, Рагальїні вже вирішив, яке місце має займати Україна на карті Європи – вона має стати містком, який з’єднуватиме Росію та Захід.