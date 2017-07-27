Часть поляков вышла с протестами против Меркель и Туска

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В Варшаве продолжаются протесты, связанные с тем, что парламент по инициативе правящей партии «Право и справедливость» проголосовал три закона, цель которых реализовать судебную реформу. В целом, поляки недовольны судебной системой, люди вышли во многих городах на протесты, поскольку считают, что такая реформа только поставит суды под контроль властей. Об этом в своем блоге пишет украинский блогер Юрий Луканов.По его словам, между тем, радикальные «правые» сегодня вышли на протест против Европейского союза. Они считают, что европейская бюрократия вмешивается во внутренние дела Польши, не позволяет провести реформу. Поляки вышли с плакатами, на которых перечеркнутые фото Меркель, Туска и Франца Тиммермана, первого вице-президента Европейской комиссии, гражданина Нидерландов. Интересно, что умеренные консерваторы тоже поддерживают правительственную реформу, но на митинги они не ходят.Блогер сообщает, что противники правительственных реформ сегодня также протестовали под офисом «Порядка и справедливости». Они выглядели менее колоритно, чем правые, но были не менее массовыми и, если «правые» выкрикивали пламенные речи, то либералы ограничивались лозунгами. Протестные лозунги также были направлены против того, что президент Дуда, хотя и наложил вето на два закона, но третий же подписал. Участники протестов считают, что это плохой компромисс.