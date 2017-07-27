Канцлер Австрії поставив хрест на прагненні Туреччини вступити до ЄС

На переконання очільника австрійського уряду Крістіана Керна, незважаючи на усі зусилля, Туреччині не вдасться стати членом Європейського союзу. Як передає replyua.net, відповідна точка зору була ним оприлюднена піл час інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung. При цьому він заявив, що ЄС «за жодних умов» не вдасться погодитися із членством офіційної Анкари через суто економічні причини. Крім того, Керн наголосив, що у питані недотримання прав людини турецька влада вже давно вийшла за межі допустимого.
Як відомо, 11 травня у Європарламенті було призупинено роботу над скасуванням віз для турецьких громадян, а 24 листопада минулого року у вищому законодавчому органі ЄС було підтримано резолюцію, у якій є заклик до припинення переговорів з Туреччиною щодо її приєднання до Євросоюзу. У відповідь на це турецький президент Реджеп Ердоган сказав, що вступ до Шанхайської організації співпраці може стати альтернативою Європейського союзу.
Погіршилися відносини Анкари і Брюсселя після того, як 17 квітня 2017 року заступник голови Християнсько-соціального союзу Німеччини Манфред Вебер оголосив про неможливість продовження переговорів з Туреччиною після того, як у цій країні відбувся референдум щодо посилення президентських повноважень.