ЗМІ: Москва за допомогою Facebook шпигувала за передвиборчою кампанією Макрона

Для того, аби стежити за ходом передвиборчої кампанії чинного президента Франції Еммануеля Макрона, представники російської розвідки використовували фейкові сторінки соціальної мережі Facebook. Як інформує replyua.net, такі дані були оприлюднені журналістами Reuters, які у свою чергу посилалися на неназваного американського конгресмена та ще два джерела.
Співрозмовники агентства, зокрема, наголосили, що для того, аби здійснювати стеження, було створено більше двох десятків фейкових сторінок у Facebook. Представники найпопулярнішої соцмережі у світі повідомили, що ними було прийняте рішення про блокування акантів, які поширювали спам та невірну інформацію стосовно виборів глави французької держави. У відповідності до офіційної інформації Facebook, мова йде про три десятки тисяч фальшивих акаунтів, хоча, як повідомили джерела Reuters, їхня кількість досягла семи десяти тисяч.
Агенти РФ, згідно даними джерел, відрекомендовували себе у соцмережі у якості друзів Макрона та прагнули заволодіти персональними даними користувачів сторінки французького лідера. Це помітили представники Facebook ще у період першого туру передвиборчих перегонів.