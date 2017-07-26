ЄС «глибоко стурбований» антиросійським санкціями США

Законопроект про запровадження антиросійських санкцій викликав обурення на теренах Європейського Союзу, - про це інформує новинний портал replyua.net з посланням на матеріали ВВС.
Нагадаємо, вчора Палата представників американського Конгресу проголосувала за законопроект, яким запроваджуються санкції проти Російської Федерації, Ірану та КНДР, підтримавши його чотирмастами дев’ятнадцятьма голосами. Санкції запроваджуються, у тому числі, як відповідь на втручання росіян у виборчу кампанію в США. Голосування за законопроект викликало неабияке занепокоєння в Європейській комісії. Зокрема, її очільник Жан-Клод Юнкер заявив, що сама ідея запровадження санкцій проти Кремля ЄС подобається, але у Брюсселі побоюються непередбачуваних наслідків одностороннього характеру, які негативно скажуться на європейських інтересах в енергетиці.
Обурюються санкціями і окремі держави. Наприклад, у Берліні прогнозують, що антиросійські санкції, запроваджені Вашингтоном, перешкодять розвитку мережі нафтопроводів, якими російський газ надходить до Європи. Наразі європейська стурбованість обмежилась дипломатичними каналами, але у разі ігнорування їх позиції у Брюсселі пригрозили діяти «належним чином».