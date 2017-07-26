Німеччина попередила США з приводу нових санкцій проти Росії

Офіційний Берлін застерігає Вашингтон щодо запровадження нових санкційних обмежень проти Російської Федерації, адже при цьому, як зазначили офіційні представники Німеччини, Вашингтон керується виключно власними економічними інтересами, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
З відповідною заявою виступив спікер Міністерства закордонних справ Німеччини Мартін Шефер. Він зазначив, що Берлін залишається стурбованим через ухвалений Палатою представників Конгресу США законопроект про санкції проти РФ, Речник відомства нагадав, що раніше міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель наголошував на неприпустимості подібних дій США.
Шефер відмітив, що Берлін та Брюссель націлені на продуктивну співпрацю з Вашингтоном у питанні санкційних обмежень. особливо щодо тих, які застосовуються у зв’язку з анексією Криму та агресією на Донбасі, але при цьому у Німеччині впевненні, що Сполучені Штати Америки мають узгоджувати це питання з партнерами в Європейському Союзі. Крім того, уряд Німеччини «не може сприймати той факт, що під приводом запровадження санкційних обмежень Вашингтон проводить політику, яка йде на користь американським енергетичним компаніям».