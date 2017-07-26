У Євросоюзі пригрозили США через нові санкції проти РФ

Офіційний Брюссель готовий вжити екстрені заходи у разі, якщо санкційні обмеження США проти Російської Федерації, створять загрози для енергетичної безпеки Євросоюзу, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
З відповідною заявою виступив керівник Європейської комісії Жан-Клод Юнкер. Передбачається, що американський законопроект про санкції проти Росії, може нанести удар по компаніям країн Євросоюзу, які залучені до російських енергетичних проектів. Юнкер в зв’язку з цим наголосив, що інтереси Вашингтону не повинні бути пріоритетнішими за енергобезпеку Європи.
Крім того, у Євросоюзі припускають, що нові запроваджені американські антиросійські санкційні обмеження, можуть негативно позначитися на розвитку системи трубопроводів, що використовуються для транспортування газу з РФ через територію України в країни Європи. В зв’язку з цим у Єврокомісії ухвалили рішення, що в разі, якщо США не візьмуть до відома позицію Європейського Союзу, офіційний Брюссель протягом декількох днів буде готовий перейти до відповідних заходів.