У ЄС вирішили розширити санкції проти Росії після скандалу з Siemens

Посли країн-членів Європейського Союзу прийшли до спільного рішення розширити санкційні обмеження проти Російської Федерації після скандалу довкола турбін виробництва німецької компанії Siemens, які Москва попри попередні домовленості, відправила в анексований Крим, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Відповідну інформацію оприлюднив журналіст Рікард Йозвяк. За його інформацією, посли Євросоюзу погодились додати до санкційного списку ще 4 фізичні особи та 3 юридичні особи з РФ.
Варто нагадати, раніше з’являлася інформація, що Німеччина буде ініціювати посилення санкцій проти Росії після скандалу з газотурбінами. Про це журналістам повідомляли анонімні джерела в Брюсселі. Тоді зазначалося, що санкції будуть стосуватися безпосередньо представників російського міністерства енергетики, а також компанії, яка постачала турбіни в анексований Крим. Зауважимо, що під час минулорічних домовленостей президент РФ Володимир Путін особисто обіцяв німецьким урядовцям, що куплені турбіни не будуть постачати в Крим.