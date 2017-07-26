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У ЄС вирішили розширити санкції проти Росії після скандалу з Siemens

У ЄС вирішили розширити санкції проти Росії після скандалу з Siemens
Посли країн-членів Європейського Союзу прийшли до спільного рішення розширити санкційні обмеження проти Російської Федерації після скандалу довкола турбін виробництва німецької компанії Siemens, які Москва попри попередні домовленості, відправила в анексований Крим, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Відповідну інформацію оприлюднив журналіст Рікард Йозвяк. За його інформацією, посли Євросоюзу погодились додати до санкційного списку ще 4 фізичні особи та 3 юридичні особи з РФ.

Варто нагадати, раніше з’являлася інформація, що Німеччина буде ініціювати посилення санкцій проти Росії після скандалу з газотурбінами. Про це журналістам повідомляли анонімні джерела в Брюсселі. Тоді зазначалося, що санкції будуть стосуватися безпосередньо представників російського міністерства енергетики, а також компанії, яка постачала турбіни в анексований Крим. Зауважимо, що під час минулорічних домовленостей президент РФ Володимир Путін особисто обіцяв німецьким урядовцям, що куплені турбіни не будуть постачати в Крим.
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