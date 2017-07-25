Ердоган звинуватив Берлін у шпигунстві

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Берлін у шпигунській діяльності, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Ердоган різко заявив, що «Захід прагне, аби територією Туреччини розгулювали агенти, які завдають шкоду державі». Таку заяву глава країни дозволив собі після того, як в Стамбулі затримали німецького адвоката Петера Штойднера. Ердоган також застеріг Європейський Союз від запровадження санкцій, зазначаючи, що «Туреччину не налякати погрозами та обмеженнями і в разі, якщо Брюссель вдасться до такого кроку, вони заплатять за це ще більшу ціну».
Варто нагадати, німецького правозахисника заарештували, висуваючи йому підозри у співпраці з терористами. У відповідь на такі дії, у Німеччині засудили дії офіційної Анкари, а також заявили, що вони змінять курс своєї політики щодо Туреччини. Зокрема, мова йде про економічні обмеження та скасування програм допомоги для Туреччини, які були передбачені в рамках підготовки вступу країни до Європейського Союзу. Крім того, у МЗС Німеччини закликають громадян бути обережними під час візитів до Туреччини.