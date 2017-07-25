Военные США придумали ответ России на проведение учений «Запад»

Джеймс Мелвилл-младший, являющийся послом Соединенных Штатов Америки в Эстонии, дал интервью журналистам Delfi, во время которого заявил, что Вашингтон на период, пока Россия будет проводить учения «Запад», разместит в каждой из стран Балтии по военной роте, сообщает replyua.net. Он также назвал дружбу официального Таллина и Вашингтона весьма крепкой и продолжающейся много лет.
«После того, как Эстония стала официально независимой и началась работа посольства США на улице Кентманни, оба государства проводили совместную работу, направленную на усиление благосостояния в США и Эстонии. К тому же, присоединение Эстонии к НАТО в 2004 году нами было оценено весьма позитивно. Соединенные Штаты заявили о планах взять на себя обязательства перед странами Балтии, которые показывают, что факт нападения на одну из стран НАТО сопоставим с нападением на весь альянс»,- отметил Мелвилл-младший.
Он также почеркнул, что поскольку Россия планирует провести военные учения «Запад», на территории Эстонии и других стран Балтии в скором времени предполагается разместить военных из США.