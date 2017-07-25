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Лондон відкинув звинувачення, що Brexit спрямований проти мігрантів

Лондон відкинув звинувачення, що Brexit спрямований проти мігрантів
Очільник Міністерства закордонних справ Великобританії Борис Джонсон спростував думки про те, що вихід Сполученого Королівства з ЄС є приводом, що офіційний Лондон розпочне проводити антиміграційну політику, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.

Джонсон, відвідуючи з офіційним візитом Нову Зеландію, запевнив, що Великобританія була і буде «відкритою країною для талановитих людей». Однак міністр зазначив, що будь-яка країна потребує контролю за міграційними процесами. Урядовець також заперечив твердження про те, що британці проголосували за вихід країни з Євросоюзу через те, що вони вороже налаштовані до мігрантів. Це було зроблено, за словами Джонсона, лише на користь того, щоб уряд отримав право контролю над міграційними процесами.

Щоправда очільник МЗС Великобританії додав, що пропри брекзит, Лондон прагне зберегти «прекрасні відносини з європейськими товаришами», посилюючи при цьому економічне співробітництво з Європейським Союзом та іншими країнами світу. В зв’язку з цим Джонсон анонсував, що Нова Зеландія буде однією з перших країн, з якою Великобританія підпише угоду про вільну торгівлю.
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