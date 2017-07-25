Из-за погоды в Италии объявили чрезвычайное положение

На севере Италии возможно объявление чрезвычайного положения в связи с аномально высокой температурой воздуха, сообщает replyua.net. В частности, в итальянской столице Риме возможно ограничение водоснабжения до восьми часов в сутки.
Данное решение может быть принято после того, как власти города Лацио запретили использовать воду из озера Браччано. Такая информация была предоставлена «24» каналом со ссылкой на средства массовой информации Италии. Так, жаркая погода способствует катастрофическому снижению уровня воды. Такие ограничения будут действительными с конца июля до окончания года. Благодаря этому озеру частично удается обеспечить водой город Рим.
Временные ограничения повлияют на 50 процентов городского населения, что равно примерно полутора миллионам человек. Фонтаны в Риме могут отключить. В целом, фактически все регионы Италии страдают от нехватки осадков. Большая часть агропромышленного сектора Италии пострадала из-за крайне высокой температуры, а фермерам приходится подсчитывать убытки, которые уже достигли двух миллиардов евро.