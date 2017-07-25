Несмотря на вето Дуды, правительство Польши не намерено отменять судебную реформу

Польское правительство не намерено отказываться от идеи реформирования судебной системы, хотя накануне глава этой страны Анджей Дуда воспользовался правом вето. Как сообщает replyua.net, соответствующее заявление прозвучало от Беаты Шидло, премьер-министра Польской Республики. По ее словам, в правительстве открыты к проведению диалога, но не допустят блокирования этой реформы. Кроме того, в интервью журналистам Польского Радио глава правительства сообщила, что из-за вето Дуды на два закона – о реформировании Верховного суда и о Государственном совете судопроизводства, - работа над реформой приторможена.
«Реформирование системы суда – это необходимость. Большая часть наших соотечественников хочет правильной работы судов», - сказала Беата Шидло. По ее словам, в партии Право и справедливость принимают во внимание точку зрения граждан Польши, а они заявляют, что закон должен служить всем, и в частности, рядовым гражданам.
Также политик подчеркнула, что реформа судов была давно ожидаемой, но ее еще никто не проводил . «Мы свое дело продолжим, у нас нет намерений отказываться от улучшения жизни в Польше», - сказала Шидло.