Чехия упростит правила устройства на работу для граждан Украины

Правительство Чехии рассмотрит инициативу Министерства сельского хозяйства, касающуюся упрощения въезда и трудоустройства украинцев в Чехии. Как информирует replyua.net со ссылкой на Радио Прага, в ведомстве подчеркнули, что речь идет о сезонной работе, и украинцы смогут без труда приехать в Чехию и остаться там на срок до одного года.
В настоящий момент в аграрной отрасли Чехии катастрофически не хватает работников, и чехи готовы принять на работу до полутора тысяч украинских граждан. В повестку заседания чешского правительства уже внесена инициатива по рассмотрению возможности выдавать украинцам разрешения по срочному трудовому договору. Более того, в ведомстве считают, что все украинцы, приезжающие на заработки в Чехию, должны получать трудовые карты без необходимости проходить регистрацию в специальной системе.
Напомним, что самое большое число украинцев, уехавших на заработки, сейчас находится в России и Польше. Польские власти при этом неоднократно заявляли, что будут упрощать процедуру трудоустройства для украинцев.