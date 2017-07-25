Громадянина Польщі підозрюють у підпаленні лісу у Чорногорії

У Чорногорії знову горить ліс. Як передає replyua.net, цього разу поліція точно впевнена, що мова йде про підпал. Наразі поки що невідомо, чи був підпал умисним або через необережність.
18-річний турист з Польщі вдень у понеділок, 23 липня кинув недопалок сигарети в поле. Суха трава миттєво загорілася, а вітер швидко поширив вогонь на все поле і перекинув його на ліс. Вочевидь, злякавшись скоєного, молодий поляк як ні в чому не бувало повернувся на пляж, але слідчі оперативно вирахували палія і затримали його.
Цього разу пожежу вдалося швидко локалізувати, але ліси в Чорногорії горять і в інших районах. Однією з проблем, крім спекотної погоди та сильного вітру, є велика кількість вогнищ, тому для локалізації загрози часом не вистачає ресурсів. На допомогу чорногорцям прийшли рятувальники з інших країн, зокрема з України. Так, Київ направив до Чорногорії один зі своїх літаків, сконструйованих для гасіння лісових пожеж. Горять ліси також у сусідніх з Чорногорією Хорватії та Італії. Раніше велика лісова пожежа вирувала на території Португалії. В даний час відомо, що загинули понад шість десятків осіб.