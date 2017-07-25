валюта
СпецтемаБлогер: мать российского головореза Агеева обвела вокруг пальца Украину

Громадянина Польщі підозрюють у підпаленні лісу у Чорногорії

Громадянина Польщі підозрюють у підпаленні лісу у Чорногорії
У Чорногорії знову горить ліс. Як передає replyua.net, цього разу поліція точно впевнена, що мова йде про підпал. Наразі поки що невідомо, чи був підпал умисним або через необережність.

18-річний турист з Польщі вдень у понеділок, 23 липня кинув недопалок сигарети в поле. Суха трава миттєво загорілася, а вітер швидко поширив вогонь на все поле і перекинув його на ліс. Вочевидь, злякавшись скоєного, молодий поляк як ні в чому не бувало повернувся на пляж, але слідчі оперативно вирахували палія і затримали його.

Цього разу пожежу вдалося швидко локалізувати, але ліси в Чорногорії горять і в інших районах. Однією з проблем, крім спекотної погоди та сильного вітру, є велика кількість вогнищ, тому для локалізації загрози часом не вистачає ресурсів. На допомогу чорногорцям прийшли рятувальники з інших країн, зокрема з України. Так, Київ направив до Чорногорії один зі своїх літаків, сконструйованих для гасіння лісових пожеж. Горять ліси також у сусідніх з Чорногорією Хорватії та Італії. Раніше велика лісова пожежа вирувала на території Португалії. В даний час відомо, що загинули понад шість десятків осіб.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Три российские дивизии в ожидании начать наступление на Киев, Харьков, Мариуполь, – блогер

Срочно: «Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян
Важное за сутки
24 июл 2017
9497

Три российские дивизии в ожидании начать наступление на Киев, Харьков, Мариуполь, – блогер

Три российские дивизии сосредоточены у наших границ. Это сделано для того, чтобы они могли внезапно, без надлежащей подготовки, перейти в наступление на Киев, Харьков, Мариуполь. Пока большинство

24 июл 2017
7755

Павел Нусс: декларация Тимошенко стала объектом проверки небезосновательно

Медиа-активность Тимошенко значительно снизилась после того, как ее лживая декларация стала объектом внимания НАПК. Об этом в своем блоге пишет популярный украинский политический аналитик Павел Нусс.

24 июл 2017
7398

Президент Франції прокоментував результати переговорів в нормандської форматі

Французький президент Еммануель Макрон надав перший коментар за результатами телефонної конференції лідерів нормандської четвірки, що відбулася сьогодні, 24 липня, інформує replyua.net з посиланням

24 июл 2017
6297

Курт Волкер удивил украинских депутатов новым заявлением о урегулировании ситуации на Донбассе

Спецпосланник Госдепа в украинский регион Курт Волкер сделал новое заявление по поводу Донбасса. Он встретился с главами комитетов Верховной Рады Украины в Киеве и выслушал мнение председателя

24 июл 2017
4834

У Кремлі істерика – експерт

Активізація уваги Сполучених Штатів Америки до України та посилення співучасті у ситуації на Донбасі пов’язано з тим, що глава держави Дональд Трамп бачить нині інтерес в Україні та усвідомив

Последние новости

Эксперт оценил вероятность ухода из Донбасса российских войск

Франция, Германия и Россия не заметили просьбу украинского президента о введении миссии ООН на Донбасс, – дипломат

Жилищное строительство в Украине возросло на 25 процентов

Названы крупнейшие перевозчики, которые чаще других летают в Борисполь

Эксперты рассказали, насколько стягивание РФ войск к украинской границе чревато войной

Украинский суд обязал Украину выплатить Плотницкому 2,1 млн гривен

Ситуация в Украине вызывает у политиков только матерные фразы, - видео

Політолог: найкраща допомога Курта Волкера – це тиск на США щодо виділення Вашингтоном Україні новітньої зброї

Невзоров назвал способ изгнать из Украины враждебную «организацию»

Погода 25 июля: жара и грозовые дожди на Западе

На Донбасі бойовики використовують новий вид зброї – штаб АТО

Громадянина Польщі підозрюють у підпаленні лісу у Чорногорії

Цукерберг прокомментировал заявление Маска об угрозе искусственного интеллекта

Блогер: ветеран АТО не может быть прикрытием для бандформирований

Українець активно продавав підроблені нагороди Оксфорда

25 июля к Земле приблизится огромный астероид

У Франції та Німеччині назвали райони для першочергового розведення сил

Савченко знову відвідала бойовиків «Л/ДНР»

Волкер сделал заявление о поставках летального оружия в Украину

Дипломат: до выборов в ФРГ ждать чего-либо от «Нормандского формата» бесполезно

 Новости за день